Jahresendergebnis 2022 Artemis Group verzeichnet ein weiteres gutes Geschäftsjahr (FOTO)

Aarburg (ots) - Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von globalen wirtschaftlichen

Herausforderungen und zunehmenden geopolitischen Spannungen. Die wirtschaftliche

Situation war durch volatile Rohstoffpreise und steigende Energie- und

Logistikkosten gekennzeichnet. Es bedurfte enormer Anstrengungen, um die

Lieferketten stabil zu halten. Die Inflation stieg in vielen Ländern stark an,

und die Währungskurse unterlagen erheblichen Schwankungen. Insgesamt ging die

Verbrauchernachfrage im Laufe des Jahres immer weiter zurück. Viele

Geschäftsaktivitäten der Artemis Group zeigten sich jedoch in diesem schwierigen

Umfeld widerstandsfähig und erzielten eine stabile oder gar verbesserte

Profitabilität.



Geschäftsverlauf Artemis Group 2022