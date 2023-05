Siemens (DE0007236101) legte am vergangenen Mittwoch den Bericht zum zweiten Quartal (1.1.23 bis 31.3.23) vor: keine Spur von konjunktureller Abschwächung, starker Auftragseingang und Rekordergebnisse in mehreren Sparten. Vor diesem Hintergrund hebt der Vorstandsvorsitzende Roland Busch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr (bis 30.9.23) deutlich an: Der Umsatz zwischen 9 und 11 Prozent wachsen (zuvor 7 bis 10 Prozent), wozu insbesondere die Sparten Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility beitragen.

Das Ergebnis pro Aktie soll auf 9,60 bis 9,90 Euro steigen (bislang 8,90 bis 9,40 Euro) – dazu kommen noch 2,01 Euro Zuschreibung aus der Wertaufholung bei Siemens Energy, an der die Konzernmutter noch 32 Prozent des Aktienkapitals hält.