Erneut kam es zwischen Präsident Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy zu keinem Konsens. Dennoch werden beide Parteien nicht müde, die Gespräche als produktiv zu bezeichnen und zu versprechen, weiter zu verhandeln, um eine Zahlungsunfähigkeit der USA abzuwenden.

Heute ist der Tag der Einkaufsmanagerindizes. Damit Europas Börsen ihre Rallye fortsetzen können, muss in den Zahlen vor allem der Dienstleistungssektor stark bleiben. Hier hat sich in diesem Jahr im Allgemeinen eine Verbesserung ergeben. In Frankreich und Deutschland gibt es Hinweise auf eine steigende Kauflust der inländischen und internationalen Kunden. Auf der anderen Seite allerdings steigt der Druck auf Löhne und Gehälter, was die Europäische Zentralbank zu weiteren Zinserhöhungen drängen und dem Euro Aufwärtsimpulse verleihen könnte.