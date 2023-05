Coburg (ots) - Stark gestiegenes Interesse der Deutschen an zukünftigen

Mobilitätskonzepten - Zwei Drittel fordern nach der Energiepreiskrise deren

Neuausrichtung - Alternative Pkw-Antriebe neben dem Batteriebetrieb werden

dringend gewünscht - Beliebtheit von Radfahren und Zufußgehen sinkt nach Corona

deutlich



- Das Auto gewinnt durch alternative Antriebe am stärksten bei jungen

Bundesbürgern zwischen 16 und 24 Jahren an Beliebtheit

- Die einseitige Konzentration auf batteriebetriebene Elektroantriebe gegenüber

anderen Technologien wie etwa Wasserstoff oder E-Fuels ist aber bereits die

zweitgrößte Sorge aller Deutschen

- Das Mobilitätsverhalten wird durch allgemein steigende Inflationsraten stärker

beeinflusst als durch die Energiekrise





Fast zwei Drittel der Deutschen (63 %) fordern nach der jüngstenEnergiepreiskrise eine Änderung bisheriger Mobilitätskonzepte für die Zukunft.Bereits 41 Prozent ist das Thema äußerst oder sehr wichtig - das sind einViertel mehr als noch vor einem Jahr (33 %). Dank der Möglichkeit alternativerAntriebe, wie etwa Wasserstoff oder E-Fuels, wird dabei dem Auto alsFortbewegungsmittel der Zukunft stärker denn je die zentrale Rolle zugewiesen.Fast drei Viertel (72 %) der Deutschen sagen, dass für sie das Auto in Zukunftam besten ihre Anforderungen an Mobilität erfüllen wird (Vorjahr 67 %). Dengrößten Beliebtheitszuwachs erlebt das Auto dabei unter jungen Bundesbürgernzwischen 16 und 24 Jahren. Allerdings ist bereits die zweitgrößte Sorgegegenüber zukünftigen Mobilitätsplanungen in der Gesamtbevölkerung, dass sich zueinseitig auf batteriebetriebene Elektroantriebe konzentriert wird gegenüberanderen klimaneutralen Techniken wie etwa Wasserstoff oder E-Fuels. Die größteSorge bleibt wie im Vorjahr, dass die Kosten für Mobilität noch weiter steigen.Diese Kernergebnisse zeigt die neue HUK-COBURG Mobilitätsstudie, durch die nach2021 und 2022 zum nun dritten Mal in Folge mehr als 4.000 Personen ab 16 Jahrenrepräsentativ und zeitgleich in allen 16 Bundesländern zu Mobilitätskonzeptender Zukunft befragt wurden.Dr. Jörg Rheinländer, Vorstand bei der HUK-COBURG: "Wie Mobilität in Zukunftfunktionieren kann, beschäftigt die Menschen immer mehr. Und ich bin überrascht,mit welch großer Mehrheit auch bei den jungen Menschen dabei das Auto alsFortbewegungsmittel klar an Nummer 1 steht - gerade vor dem Hintergrundpolitischer Diskussionen, das Auto zurückzudrängen."Tatsächlich ist die Beliebtheit des Autos durch neue Technologien wieWasserstoff oder E-Fuels nochmals gegenüber 2022 gewachsen - und das am