Studie Nur jedes zweite Industrieunternehmen geht bei der Digitalisierung strategisch vor / Digitale Geschäftsmodelle bisher in vielen Betrieben noch Fehlanzeige

Köngen (ots) - In der Industrie hat sich eine digitale Zweiklassengesellschaft

etabliert: Laut der aktuellen Studie "Zukunft Industrie 2023" treiben 49 Prozent

der befragten Unternehmen die Digitalisierung aktiv voran. Der Rest verharrt

derzeit in Einzelprojekten oder hat bislang noch keinen echten Zugang zu dem

Thema gefunden. Für die Studie hat die Unternehmensberatung Staufen mehr als 400

Industrieunternehmen aus der DACH-Region befragt.



Smarte Fabriken mit intelligenten Maschinen, effizienten Prozessen, autonomen

Transportfahrzeugen und Service-Robotern beherrschen seit Jahren die Diskussion

um Industrie 4.0. Für sechs von zehn Unternehmen steht deshalb die eigene

Digitalisierung auch in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda. "Wenn es an die

konkrete Umsetzung geht, gibt es allerdings noch viel zu tun, um das volle

Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen zu können", sagt Dr. Michael Feldmeth,

der bei Staufen die Practice Unit Digital & Industrie 4.0 leitet. "Viele

Unternehmen tasten sich derzeit immer noch mit verschiedenen, nicht immer

aufeinander abgestimmten Einzelprojekten an das Thema heran."