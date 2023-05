CLINARIS unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Roche Diagnostics und tritt dem Point-of-Care-Ökosystem cobas® pulse bei

Garching bei München (ots) - CLINARIS signs collaboration agreement with Roche

Die intelligente Digitalisierungslösung HPM® von CLINARIS wird künftig auf

cobas® pulse verfügbar sein. Die digitale Lösung von Roche für das

professionelle Blutzuckermanagement vereint mehrere Gesundheitsanwendungen in

einem Gerät. Der Einsatz von HPM® auf cobas® pulse vereinfacht Arbeitsabläufe

und verbessert die Zusammenarbeit zwischen Pflege, Hygiene, Medizintechnik und

Reinigung.





Die CLINARIS GmbH, das Softwareunternehmen, das die Hygiene-, Prozessmanagement-und Echtzeitlokalisierungslösung HPM® für das Gesundheitswesen entwickelt, gabheute die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Roche Diagnosticsbekannt. CLINARIS wird sich mit der intelligenten Digitalisierungslösung HPM®dem von cobas® pulse geschaffenen Point-of-Care-Ökosystem anschließen.HPM® zeigt den genauen Standort, den hygienischen- und technischen Status vonBetten und anderen werthaltigen Medizinprodukten sowie deren tatsächlicheNutzungsdauer in Echtzeit an. HPM® ist eine Software-as-a-Service-Lösung ("Plugand Play"), die über bidirektionale Schnittstellen Daten mit gängigen CAFM-(Computer-Aided Facility Management) und digitalen Logistik-Lösungen austauschenkann. HPM® kann innerhalb weniger Wochen installiert werden. Voraussetzung fürden Betrieb ist gute WLAN-Ausleuchtung in den eingebundenen Bereichen.Das Pflegepersonal kann mit dem cobas® pulse Gerät bequem auf die digitaleHygiene-, Prozessmanagement- und Echtzeit-Lokalisierungslösung HPM® von CLINARISzugreifen und diese bedienen. HPM® zeigt den genauen Standort sowie denhygienischen- und technischen Status von benötigten Medizinprodukten an undführt das Pflegepersonal gezielt zum nächsten verfügbaren Bett/Gerät. HPM® führtauch Reinigungskräfte zu Medizinprodukten, die aufbereitet werden müssen, undhilft dem technischen Personal, Medizinprodukte zu finden, die zur Reparatur,Wartung oder Prüfung anstehen.Defekte an Medizinprodukten lassen sich mit HPM® einfach melden undkontaminierte Produkte, beispielsweise mit Keimen bzw. Nosokomialinfektionen,können eindeutig gekennzeichnet werden, um eine fachgerechte Reinigung zugewährleisten. Das Auftreten von kontaminierten Medizinprodukten wird in HPM® inEchtzeit für alle sichtbar gemacht und über Push-Nachrichten an dieHygieneverantwortlichen gemeldet. HPM® erstellt automatisch eine detailliertedigitale Dokumentation der Reinigungszyklen von Medizinprodukten, was dieRechtsposition eines Krankenhauses im Falle einer Klage verbessern kann(Beweislastumkehr).HPM® kann dazu beitragen, die Effizienz und die Sicherheit von Patienten,Besuchern und Mitarbeitern zu verbessern, erklärt Thorsten Amann,Geschäftsführer von CLINARIS. "Wir sehen einen großen Wert darin, Teil des voncobas® pulse geschaffenen Point-of-Care-Ökosystems zu sein, und freuen unsdarauf, viele Einrichtungen des Gesundheitswesens bei der Verbesserung ihrerProzesse und bei der Bekämpfung von nosokomialen Keimen zu unterstützen. DieAufnahme von HPM® in das Point-of-Care-Ökosystem wird den Zugang zu unsererdigitalen Lösung für Pflegekräfte weiter vereinfachen", fügte Amann hinzu.Gemeinsam bilden cobas® pulse und cobas® infinity edge ein offenes digitalesÖkosystem, das die Einbindung weiterer Innovationen in dasPoint-of-Care-Ökosystem ermöglicht. cobas® pulse ist die neueste Generation dervernetzten, professionellen Blutzuckermanagementlösung von Roche, dieArbeitsabläufe verbessert und eine bessere Patientenversorgung ermöglicht. Diecobas® infinity edge Software stattet den cobas® pulse mit digitalenGesundheitsdiensten und Vorteilen aus, die helfen, Zeit zu sparen und Störungendes Patienten- und Workflow-Managements zu reduzieren. Weitere Informationenfinden Sie auf den Websites von cobas® infinity edge und cobas® pulse.Über CLINARISDie CLINARIS GmbH wurde im Jahr 2014 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich inGarching bei München. HPM® ist eine intelligente digitale Lösung für die sichereund effiziente Zusammenarbeit zwischen Pflege, Hygiene, Medizintechnik,Reinigung und Controlling. HPM® dokumentiert den Aufbereitungsprozess vonMedizinprodukten in Echtzeit und zeigt deren genauen Standort, den Hygiene- undTechnikstatus sowie die tatsächliche Nutzungsdauer an. Mehr Informationen unterhttp://www.clinaris.comPressekontakt:CLINARIS GmbHThorsten AmannLichtenbergstraße 885748 Garching b. MünchenT +49 (0)89 21 53 870-0E mailto:info@clinaris.comhttp://www.clinaris.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147700/5515131OTS: Clinaris