Studie Wirtschaftssanktionen treffen oft ärmere Bevölkerung

München (dts Nachrichtenagentur) - Wirtschaftssanktionen erzeugen hohen wirtschaftlichen Schaden in den Zielländern - und treffen oft vor allem die ärmere Bevölkerung. Das ist das Ergebnis einer Studie des Münchener Ifo-Instituts, die am Dienstag veröffentlicht wurde.



Demnach führen Sanktionen durch die Vereinten Nationen dazu, dass das Wachstum in den entsprechenden Ländern jährlich um zwei Prozentpunkte zurückgeht. Auf zehn Jahre hochgerechnet kommt dies einem Einbruch der Wirtschaftsleistung pro Kopf um 25 Prozent gleich. Einseitige Sanktionen durch die USA führen unterdessen zu einem jährlichen Rückgang des Wachstums um knapp einen Prozentpunkt in den betroffenen Staaten und senken die Wirtschaftsleistung pro Kopf langfristig um 13 Prozent.