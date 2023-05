Warburg Navigator kooperiert ab sofort mit investify TECH / Dienstleisterwechsel bei der digitalen Vermögensverwaltung: investify TECH folgt auf Elinvar / Neue Services geplant (FOTO) Hamburg (ots) - Der Warburg Navigator, die digitale Vermögensverwaltung von M.M.Warburg & CO, wechselt den Dienstleister: Ab sofort wird die technische Infrastruktur von investify TECH gestellt, die auf Elinvar folgen. "Gemeinsam mit dem Berliner Fintech Elinvar haben wir 2017 als erste Privatbank in Deutschland eine digitale Vermögensverwaltung gestartet und laufend weiterentwickelt. Für die stets gute und immer sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie den gelebten Pioniergeist bedanken wir uns beim gesamten Elinvar-Team", so Gabriela Rieks, Head of Product Warburg Navigator bei M.M.Warburg & CO.

"Wir freuen uns, dass sich mit M.M.Warburg & CO eine der großen unabhängigen Privatbanken für eine Kooperation mit uns entschieden hat", so Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH. "Aufbauend auf unserer breiten Erfahrung mit Vermögensverwaltern, Privat- und Großbanken, wollen wir mit der Weiterentwicklung des Warburg Navigators den Kundennutzen in den nächsten Monaten steigern. M.M.Warburg & CO profitiert dabei von unserem bewährten Plattformansatz."



Mit dem Warburg Navigator können Vermögen ab 20.000 Euro digital verwaltet werden - zu geringen Kosten von 0,8% bis 1,0% p.a., aber dennoch individuell nach den Risikovorgaben der Kundinnen und Kunden. Anders als andere digitale Vermögensverwaltungen erfolgt ein aktives Management der Portfolios, das aus ausgewählten ETFs und aktiv gemanagten Fonds besteht. Bei Fragen und Wünschen steht ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Mehr Informationen unter: https://navigator.mmwarburg.de/



Über M.M.Warburg & CO:



Das 1798 gegründete Bankhaus M.M.Warburg & CO ist eine unabhängige Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten in ganz Deutschland. Das Unternehmen verbindet auf einmalige Weise traditionelles und modernes Bankgeschäft. Beständige Faktoren wie Kompetenz, Erfahrung und Zuverlässigkeit werden gepaart mit einem modernen digitalen Dienstleistungsangebot, das Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnern einen echten Mehrwert bietet.

Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen die Bereiche Private Banking, Corporate & Investment Banking und Asset Management. Hier bietet M.M.Warburg & CO individuelle Lösungen und eine persönliche, ganzheitliche Beratung für vermögende Privatkunden, Stiftungen, mittelständische, private und börsennotierte Unternehmen, die Schifffahrt sowie institutionelle Kunden und Finanzinvestoren. Unabhängigkeit, Verschwiegenheit, Verlässlichkeit und Beständigkeit prägen dabei die Zusammenarbeit.



http://www.mmwarburg.de/



Über investify TECH:



Investify TECH ist ein luxemburgisch-deutscher Technologie- und Regulatorik-Provider. Die Plattform wurde geschaffen, um die sich wandelnden Herausforderungen im Vermögensverwaltungsgeschäft technologiebasiert zu lösen. Investify TECH übernimmt mit seinen mehr als 40 Mitarbeitern somit eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der Finanzwelt.



Das Leistungsspektrum der White-Label-Plattform beinhaltet sowohl vollständig digitale Lösungen für das Direktkundengeschäft als auch hybride Lösungen, die in der persönlichen Beratung eingesetzt werden. Im Fokus stehen digitale Vermögensverwaltungen, Execution-Only-Strecken, Robo Advisory und innovative Spar-Tools. Zu den Kunden von investify TECH zählen Financials wie Groß- und Privatbanken, Vermögensverwalter und Versicherungen, aber auch Non-Financials wie Finanzportale und Technologieunternehmen.



https://b2b.investify.com/



