München (ots) - Laut der Studie "Europas Industrie im Wandel" ist die neueEU-Nachhaltigkeitsrichtlinie "Corporate Sustainability Reporting Directive"(CSRD) für gut zwei Drittel der europäischen Industrieunternehmen längst keineUnbekannte mehr - auch in Nicht-EU-Ländern. Doch die Umsetzung der gesetzlichenESG-Anforderungen stellt rund drei von vier Unternehmen immer noch vor großeProbleme. Neben der Energiekrise bereiten vor allem Personalmangel und fehlendesWissen große Sorgen. Bei einem Drittel verhindern zudem schlecht aufbereiteteDaten die für mehr Nachhaltigkeit dringend benötigte Transparenz. Für die Studiewurden im Auftrag der Produkt-Innovations-Plattform Aras mehr als 440Top-Entscheider aus 19 europäischen Ländern befragt.Längst hat die Industrie erkannt, wie wichtig es ist, sich strategisch alsnachhaltiges Unternehmen zu positionieren. So gaben neun von zehn Unternehmen inder Studie an, dass dauerhafter wirtschaftlicher Erfolg nur durch nachhaltigesHandeln möglich ist. Doch jetzt wird es ernst: Die Zeiten, in denen es genügte,sich lediglich einen grünen Anstrich zu verpassen, sind vorbei. Im Rahmen deseuropäischen Green Deals nimmt die Politik die Wirtschaft in die Pflicht. Ab2024 müssen rund 50.000 Unternehmen in der EU auf Basis umfassender Standardsjährlich detaillierte und verlässliche Nachhaltigkeitsinformationen zu denBereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung(Governance) veröffentlichen. "Im eigenen Interesse benötigen Hersteller deshalbin jeder Phase der Produktion eine hohe Transparenz über die Produktdaten, umden ESG-Berichtspflichten nachzukommen und Strafen zu vermeiden", sagt JensRollenmüller, Geschäftsführer von Aras Deutschland.Rückverfolgung von Rohstoffen und mehr Transparenz in der Supply ChainDie Berichtspflicht hat nicht nur Auswirkungen auf die Unternehmen in denEU-Mitgliedsstaaten, sondern auch auf Zulieferer etwa aus der Schweiz oderGroßbritannien. Denn als Teil der Supply Chain haben sie zum Teil großeAuswirkungen auf den gesamten ESG-Footprint eines Produkts. "Hersteller, dieeine stärkere Rückverfolgung von Rohstoffen und mehr Transparenz in der SupplyChain benötigen, werden zumindest von ihren direkten Zulieferern Daten zurNachhaltigkeit anfordern", sagt Industrie-Experte Rollenmüller. Doch noch haben72 Prozent der für die Studie befragten Unternehmen Probleme damit, denkünftigen gesetzlichen Nachhaltigkeitsanforderungen zu entsprechen.So reichen manuelle Analysen längst nicht mehr aus, um die neuenBerichtspflichten zu erfüllen; vielmehr ist hier Digitalisierung der Hebel. "Miteiner PLM-Anwendung werden Produkt- und Prozessinformationen über den gesamten