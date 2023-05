Adaptive Kinderkleidung Drei Gründerinnen setzen sich für mehr Inklusion ein / Das Berliner Start-Up Wombly produziert Kleidung für Kinder mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und für Frühchen (FOTO)

Berlin (ots) - Drei Frauen, ein Unternehmen - immer noch eine Rarität in der

deutschen Start-up-Szene. Der Anteil von Frauen an den Gründungsteams erreicht

laut Deutschem Start-up Monitor 2021 nicht einmal 18 Pozent. Ein Grund mehr für

Lina Phyllis Falkner, Lena Förster und Jana Walther mit ihrem Berliner

Unternehmen Wombly nun an den Start zu gehen - und das mit keinem geringeren

Ziel, als Mode für alle Menschen zu entwerfen, vor allem für diejenigen, die

bisher in der Modebranche wenig Beachtung fanden - weil sie von "der Norm"

abweichen.



Hier gilt das Credo " Wir können mehr als nur Klett ", so Gründerin Lina Phyllis

Falkner, die vor allem die Riesen unter die Lupe nimmt und sich für mehr

Inklusion einsetzt. Seit kurzem bieten Hilfiger, Zalando, Uniqlo & Co. ebenfalls

adaptive, also anpassbare Kleidung an, denken nun Rollstuhlfahrende,

Prothesentragende oder chronisch Erkrankte mit.