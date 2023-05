BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU/CSU-Opposition im Bundestag wendet sich gegen Pläne der Regierungskoalition für leichtere Einbürgerungen. Ihr Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Thorsten Frei sprach in der "Rheinischen Post" (Dienstag) von "falschen Signalen in die Welt". Das Vorhaben von SPD, Grünen und FDP werde einen bestehenden "Migrationsdruck" noch verstärken. "Welches Land vergibt die Staatsbürgerschaft auf die Schnelle an Menschen, die noch nicht einmal ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften bestreiten können?", sagte Frei.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, entgegnete: "Wir wollen Menschen schneller einbürgern, die von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können und sich gut integriert haben". Dies sei kein falsches Signal, sondern ein "echter Anreiz, Arbeit aufzunehmen und etwas zu unserer Gesellschaft beizutragen". Die Union verkenne, dass zu einem modernen Einwanderungsland auch ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht gehöre, kritisierte Thomae.