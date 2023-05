Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln/Berlin (ots) - Der forschende Mittelstand in Deutschland benötigt mehr dennje einen erfahrenen starken Partner. Innovationsaffine mittelständischeUnternehmerinnen und Unternehmer sichern die Weltmarktfähigkeit unsererWirtschaft. Die derzeitigen Rohstoff- und Energiepreise, die weitereDurchsetzung des Transformationsprozesses, die Folgen des Ukrainekrieges, derInflation sowie immer noch der Pandemie verursachen existenzielleHerausforderungen für sie. "Ein rohstoffarmes Land muss die Ressourcen in denKöpfen im doppelten Sinne fördern und in Innovationen investieren. Unser Zielist es, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des deutschenMittelstandes auch in Zukunft insbesondere durch das gezielte Vernetzen vonWirtschaft und Wissenschaft zu stärken", erklärt Professor Michael Bruno Klein,Hauptgeschäftsführer der AiF Arbeitsgemeinschaft industriellerForschungsvereinigungen e.V. "Laut des aktuell veröffentlichtenInnovationsindikators 2023 (https://innovationsindikator.bdi.eu/) desBundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und der Beratung Roland Berger istdie mangelhafte Anbindung von Wissenschaftseinrichtungen an die WirtschaftHauptgrund für Deutschlands Innovationsproblem. Danach belegt Deutschland beider Innovationsfähigkeit nur noch Platz zehn. Dem werden wir entgegenwirken,denn nachhaltige Vernetzung ist unser Thema, unsere Struktur, unsere noch immerhochaktuelle Gründungsidee. Die AiF bringt jahrzehntelange Erfahrung inergebnisorientierter Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik mit undsteht als starker Partner an der Seite des deutschen innovativen Mittelstandes",so Klein weiter.Stimme des forschenden MittelstandsDie AiF stellt sich als "Netzwerk der Netzwerke" neu auf und hat eine externeEvaluierung der 1954 gegründeten Organisation angestoßen. Das hochkarätigeBewertungsteam aus Vertretern der Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft undPolitik unter Vorsitz von Professor Christoph M. Schmidt, Präsident des RWI,Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, und Professorin Friedericke Welter,Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM), hat seinenEvaluationsbericht Anfang Mai 2023 vorgelegt. Er bescheinigt unter anderem, dassdie AiF "bei einer konsequenten Umsetzung des von ihr eingeschlagenenReformprozesses eine unverzichtbare Rolle im deutschen Innovationssystemeinnehmen kann".Im Bericht heißt es: "Die AiF kann und sollte die ansonsten fehlendeOrganisation sein, die die Interessen des forschenden Mittelstandes als dessenStimme bündelt. Keine andere Organisation in Deutschland ist in der Lage, dieseInteressen in ähnlicher Weise branchenübergreifend zu aggregieren und zu