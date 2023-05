Parlamentswahlen in Griechenland Wunsch nach wirtschaftlicher Stabilität

Berlin, Athen (ots) - In Griechenland fanden am Sonntag, den 21. Mai 2023

Parlamentswahlen statt. Die konservative Partei Nea Dimokratia hat mit 40,8

Prozent einen unerwartet hohen Stimmenanteil, jedoch nicht die absolute Mehrheit

holen können. Am 25. Juni 2023 folgt die zweite Wahlrunde.



"Überraschend ist der Vorsprung der Regierungspartei gegenüber der Opposition,

der bei eindrucksvollen 20 Prozent liegt", informiert Michaela Balis von Germany

Trade & Invest (GTAI) in Athen. "Das zeugt vom eindeutigen Wunsch der

Bevölkerung nach Kontinuität und wirtschaftlicher Stabilität", fügt sie hinzu.

Für das Jahr 2023 geht die Europäische Kommission von einem Wachstum von 2,4

Prozent aus. Bei einer stabilen Regierung steht dieser Prognose nichts entgegen.

Trotz Abhöraffäre und dem tragischen Zugunglück im März 2023, das die

jahrzehntelangen Probleme und Verzögerungen im Land aufdeckte, hielten die

Wähler zu ihrer amtierenden Regierungspartei. Die Bankenkrise und die

Kapitalverkehrskontrollen sowie die schwierigen Verhandlungen mit den übrigen

EU-Mitgliedsstaaten saßen den Wählern noch zu sehr in den Knochen, als dass sie

sich erneut für die linksgerichtete Partei Syriza entscheiden würden.