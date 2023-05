BMZ PRÄSENTIERT NEUHEITEN AUF DER EES EUROPE

Karlstein (ots) - Die BMZ Group, ein global agierender Spezialist für

Lithium-Ionen-Batterien, freut sich , vom 14. bis 16. Juni 2023 als Aussteller

auf der ees Europe in Halle C2 mit dem Stand C2.555 in der Messe München

vertreten zu sein. Besucher können sich am BMZ-Stand über die neuesten Trends

und Technologien zur Speicherung erneuerbarer Energien informieren.



In der Riege der Exponate am BMZ-Stand sind besonders zwei Produktneuheiten

hervorzuheben: