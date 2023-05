Anleger sehen Immobilien-Aktien nach Verlusten als Kaufchance - Vonovia legt zu

Die Immobilienpreise in Deutschland kannten jahrelang nur eine Richtung. Jetzt wird nun eine Anpassung an die neue Zinsrealität beobachtet. Aktuell zeichnet sich eine Flaute am Immobilienmarkt ab, aber die fehlenden Panikverkäufe weisen darauf hin, dass es sich wohl eher um eine zyklische Korrektur als das Platzen einer Preisblase handelt.

Der europäische Immobiliensektor hat seit Jahresbeginn eine Negativentwicklung von mehreren Prozent erfahren und ist damit einer der schwächsten Branchen.

Im DAX, dem führenden deutschen Aktienindex, haben die Aktien von Vonovia, dem größten deutschen Wohnungsunternehmen, seit Anfang 2023 am schlechtesten abgeschnitten, mit einem Rückgang von mehr als 15 Prozent. Am Dienstag allerdings verzeichneten sie einen Anstieg von mehr als 5% auf der Börse Tradegate, was eine leichte Verbesserung des kurz- und mittelfristigen Trendbildes signalisiert.

Es scheint, als ob viele Marktteilnehmer eine Bodenbildung bei den Kursen von Immobilienaktien antizipieren. Dies zeigte sich auch in der positiven Entwicklung der Aktien von Immobilienunternehmen im MDax wie Aroundtown, LEG und TAG, die um bis zu fast sechs Prozent zulegen konnten. Im SDax konnten die Aktien von Grand City Properties eine ähnlich signifikante Aufwertung erfahren.

wallstreet-online.de mit Material von dpa (AFX)