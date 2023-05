Größte veröffentlichte Studie zur Wundbildgebung in der Praxis berichtet, dass MolecuLight in bis zu 53 % der Fälle zu Änderungen des Wundbehandlungsplans führte

Ergebnisse aus 211 Einrichtungen zeigen, dass MolecuLight Imaging ein wertvolles Instrument

zur Verbesserung des Managements bakterieller Infektionen ist

TORONTO, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zur Lokalisierung und Erkennung erhöhter, pathogener bakterieller Belastungen in und um Wunden, gab die Veröffentlichung seiner jüngsten Publikation"Licht, Fluoreszenz, Wirkung — Beeinflussung von Wundbehandlungsplänen einschließlich Debridement von Bakterien und Biofilmen"1 im International Wound Journal bekannt. Es handelt sich hierbei um die größte Wundbildgebungsstudie aus der Praxis. Sie beschreibt Behandlungsentscheidungen, die bei 1.000 chronischen Wunden in 211 Wundversorgungseinrichtungen in 36 US-Bundesstaaten getroffen wurden.