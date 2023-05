Foxit launcht PDF Editor Suite V2023 / Foxit PDF Editor Suite bietet PDF- und eSign-Komplettlösungen

FREMONT, Kalifornien, USA (ots) - Foxit (https://www.foxit.com/de/) , ein

führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und

-Dienstleistungen, freut sich, heute den Launch seiner PDF Editor Suite V2023

bekanntzugeben. Dabei handelt es sich um die neuesten Abonnementlösungen von

Foxit, die mit leistungsstarken PDF- und eSign-Features ausgestattet sind. Diese

innovativen Lösungen laufen auf mehreren Plattformen - Desktop, Mobile und

Compliance-basierte Cloud-Dienste.



Intelligente Dokumenten-Plattform





PDF Editor Suite stellt in einer einzigen Lösung alles von Wissensarbeiter*innenbenötigte bereit, um professionell aussehende Dokumente von überall aus zuerstellen, bearbeiten und unterschreiben. User*innen können PDF-Dokumente und-Formulare ebenfalls freigeben und mit anderen daran zusammenarbeiten sowieInhalte in gängige Dateiformate wie Microsoft Word exportieren. Außerdemermöglicht das einfache Umwandeln gescannter Papierdokumente in digitaleDokumente die Umsetzung eines papierlosen Büros. Zudem können wichtigevertrauliche Informationen einfach geschwärzt werden.PDF Editor Suite beinhaltet darüber hinaus einen rechtsverbindlicheneSign-Service zur Vorbereitung und Einholung von Unterschriften auf Dokumenten.Die Lösung ermöglicht es, Dokumente hochzuladen, Vorlagen zu erstellen,Empfänger hinzuzufügen und Dokumente zur Unterzeichnung zu versenden. DerWorkflow wird so automatisiert und User*innen können in einem nahtlosen ProzessDokumente versenden, unterschreiben, nachverfolgen und eSignaturen verwalten.Entwickelt für Teams, Einzelpersonen und BildungseinrichtungenMit Lösungen, die speziell für Einzelpersonen, Unternehmensteams undBildungseinrichtungen entwickelt wurden, deckt PDF Editor Suite alleDokumentenanforderungen gezielt ab. Die Lösungen unterstützen Windows, MacOS,Browser und mobile Geräte, sodass diese von allen Benutzer*innen unabhängig vonder verwendeten Plattform genutzt werden können. Die Business-Lösung für Teamsumfasst die Lizenzierung der robusten Admin Console, die den Prozess derLizenzverwaltung im gesamten Unternehmen vereinfacht. So wird sichergestellt,dass alle Teammitglieder auf die Funktionen zugreifen können, die sie auf derPlattform ihrer Wahl benötigen, ohne sich um die Verwaltung einzelner Lizenzenkümmern zu müssen."Wir freuen uns sehr, unseren Kunden diese umfassenden Abonnementlösungenanbieten zu können", sagt Phil Lee, CCO von Foxit. "Unser Ziel ist es, eineAll-in-One-Lösung bereitzustellen, die die Anforderungen modernerDokumenten-Workflows erfüllt, und wir glauben, dass diese Lösungen genau dastun."Zu den neuen Funktionen der PDF Editor Suite V2023 gehören: