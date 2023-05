Berlin (ots) - Die großen Automobilbauer, Internetkonzerne sowie BionTech als

Pharma-Riese stehen an deutschen Universitäten und Hochschulen hoch im Kurs,

wenn es um den passenden Arbeitgeber für die bevorstehende Berufskarriere geht.

Das ist ein Ergebnis des aktuellen Trendence Absolvent*innen-Rankings für den in

diesem Jahr 22.758 Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen befragt

wurden. Beliebtester Arbeitgeber bei Wirtschaftswissenschaftlern ist demnach

Apple, gefolgt von Daimler und BMW. Studierende der IT-Wissenschaften würden

ebenfalls am liebsten für Apple arbeiten. Google, Amazon und Microsoft landeten

hier auf den weiteren Plätzen. Bei angehenden Ingenieur*innen steht BMW vor Audi

sowie Porsche und Daimler auf der Pole Position, während BionTech seine

Spitzenposition aus dem vergangenen Jahr bei den Naturwissenschaftler*innen vor

Bayer und der Max-Planck-Gesellschaft behauptet.



Consulting-Branche feiert ungeahntes Comeback bei Wirtschaftsabsolvent*innen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die großen Gewinner in der Kandidaten-Sparte derWirtschaftswissenschaftler*innen sind überraschenderweise dieBeratungsunternehmen. So stieg etwa Deloitte innerhalb eines Jahres von Position20 direkt in die Top Ten (Platz 9), während sich mit EY ein zweiter Arbeitgeberder "Big Four" unter den Unternehmensberatungen von Rang 25 auf 16 verbesserte.Ein ähnlich bemerkenswerter Sprung gelang der Fluglinie Lufthansa , die sich vonPlatz 16 kommend, nun den 9. Rang mit Deloitte teilt. Am meisten Boden verlorenim Vergleich zum Vorjahrsranking der Automobilhersteller Tesla, der 14 Plätzeverlor und aktuell nur noch auf Rang 23 geführt wird sowie die EuropäischeZentralbank (EZB), die von 18 auf 33 zurückfiel. Insgesamt gaben 8.036Wirtschaftsabsolvent*innen ihr Votum zu ihrem Wunscharbeitgeber ab.Automobilbranche für Techniker*innen nach wie vor das Maß aller DingeIn den technischen Studienfächern schnitten die Automobilhersteller am besten abund behaupteten so ihre Stellung als beliebteste Arbeitgeberbranche fürangehende Ingenieur*innen. 32,9% der 7.520 Befragten nannten sie als ihreWunschbranche, gefolgt von Unternehmen aus dem Umfeld der Elektrotechnik (19,2%)sowie dem Maschinenbau (18,2%). Die großen Gewinner des Trendence Rankings fürtechnischen Absolvent*innen sind neben BMW als beliebtestem Arbeitgeber, derEnergiekonzern E.ON , der von Platz 34 auf 20 kletterte sowie die Deutsche Bahn,die einen Sprung von Platz 10 auf 8 verzeichnete.IT-Absolvent*innen möchten zu den Internet-GigantenBei IT-Studierenden stehen wie im vergangenen Jahr vor allem die großen und