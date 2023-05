Nachhaltigkeit ist in Österreich wichtig, darf aber nichts kosten

Wien (ots) -



- Studie zeigt sinkende Bereitschaft, für Öko-Produkte mehr auszugeben

- Ältere Bürgerinnen und Bürger handeln nachhaltiger als Jüngere



Nachhaltigkeit gewinnt für 43 Prozent der Menschen in Österreich an Bedeutung,

für 45 Prozent ist sie gleich wichtig geblieben - dabei herrschen kaum

Unterschiede zwischen den Generationen. Gleichzeitig nimmt die Bereitschaft, für

ein ökologisch-soziales Produkt mehr Geld zu zahlen, um elf Prozentpunkte ab.

Nur zehn Prozent sind immer bereit, für ein nachhaltiges Produkt mehr zu

bezahlen, 40 Prozent stimmen der Aussage eingeschränkt zu. Dies zeigt das

TeamBank-Liquiditätsbarometer, eine bevölkerungsrepräsentative Onlinebefragung

unter 1.478 Österreicherinnen und Österreichern.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wenn es um das Engagement für Nachhaltigkeit im Alltag geht, haben in Österreichdie über 50-Jährigen deutlich die Nase vorn. Bei den 18- bis 49-Jährigen hat esdagegen in vielen Bereichen abgenommen. Vermeidung vonLebensmittelverschwendung, Kauf von regionalen Erzeugnissen, Energieeinsparungenoder Plastikmüllvermeidung - überall sind die Älteren deutlich aktiver als dieJüngeren. Während 83 Prozent der Älteren Lebensmittel nicht verschwenden, sindes bei den unter 30-Jährigen nur 56 Prozent und damit 27 Prozentpunkte weniger.Eine ähnlich hohe Diskrepanz besteht beim Sparen von Wasser und Energie: 71Prozent der 50- bis 79-Jährigen, aber nur 47 Prozent der 18- bis 29-Jährigengehen sparsam mit diesen Ressourcen um - ein Unterschied von 24 Prozentpunkten.Beim Kauf von Bio-Lebensmitteln und Second-Hand-Artikeln, dem Bezug von Ökostromund der Einschränkung von Flugreisen sind die über 50-Jährigen ebenfalls nochleicht aktiver als die Jüngeren. Einzig Naturkosmetik kaufen die unter30-Jährigen überdurchschnittlich häufig.Weniger Einsatz für Nachhaltigkeit im AlltagÜber alle Altersgruppen hinweg sinkt jedoch der persönliche Einsatz für Umweltund Soziales in Österreich. So versuchen nur noch 56 Prozent, regionale odersaisonale Lebensmittel zu kaufen und nur 52 Prozent Plastikmüll zu vermeiden -in beiden Fällen ein Rückgang um acht Prozentpunkte zum Vorjahr.Bio-Lebensmittel möchten derzeit nur 35 Prozent kaufen - das entspricht einemRückgang um sechs Prozentpunkte. Vor allem die unter 30-Jährigen sind kaum dazubereit. Das liegt vermutlich daran, dass Lebensmittel derzeit als viel zu teuereingestuft werden: 86 Prozent empfinden die Ausgaben dafür als zu hoch, das sindzwölf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr."Steigende Lebenshaltungskosten erhöhen den Druck auf Verbraucherinnen undVerbraucher, sparsam zu wirtschaften", sagt Frank Mühlbauer,