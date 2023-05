Neue "Smart Cockpit Protection"-Lösungen von VicOne eröffnen Automobilherstellern zusätzliche Verdienstmöglichkeiten (FOTO)

DALLAS (USA)/TAIPEI (Taiwan) (ots) - Mithilfe neuentwickelter VicOne

Cybersecurity-Lösung können OEMs persönliche Daten ihrer Kunden absichern und

bordeigene Infotainment-Systeme (IVI) sowie andere fahrzeuginterne Apps schützen



- VicOne, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die

Automobilindustrie, hat heute seine neuen " Smart-Cockpit-Protection" -Lösungen

vorgestellt, mit denen Automobilhersteller (OEMS) die Daten ihrer Kunden besser

schützen können.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Durch den zunehmenden Einsatz von Infotainment-Systemen (IVI) undBegleitanwendungen (Car Companion Apps) in Fahrzeugen, können Cyber-Angreifervertrauliche persönliche Daten, sogenannte Personally Identifiable Information(PII), ausspähen, um private Gespräche im Fahrzeug zu belauschen,Identitätsdiebstahl zu begehen oder sogar das Fahrzeug des Kunden zu stehlen.Der Schutz persönlicher Kundendaten ist für OEMs entscheidend, um das Vertrauender Fahrzeugnutzer zu gewinnen und ihr eigenes Markenimage zu schützen.Die neuen Smart-Cockpit-Protection -Lösungen von VicOne ermöglichen es den OEMs:- ein positives Markenimage aufrechtzuerhalten, indem sie ihren Kunden dieMöglichkeit geben, ihre persönlichen Daten und ihre Privatsphäre mittels einerherunterladbaren App oder einer Vorinstallation auf IVI-Systemen zu schützen- Neue Einnahmequellen durch die Monetarisierung der Cybersicherheit zu schaffen- die Sichtbarkeit von Cyberangriffen von der System- auf die Anwendungsebeneauszudehnen, um zukünftige Bedrohungen besser erkennen und darauf reagieren zukönnen"Autofahrer sind sehr besorgt um die Sicherheit ihrer persönlichen Daten. WennOEMs die interessanten neuen Verdienstmöglichkeiten nutzen möchten, die sichdurch softwaregestützte Dienstleistungen ergeben, müssen sie zunächst dasVertrauen der Fahrzeugnutzer, ihrer Kunden, gewinnen", erklärt Max Cheng, ChiefExecutive Officer von VicOne. "Wir haben unsere modularenSmart-Cockpit-Protection -Lösungen entwickelt, um den OEMs völlig neueumfangreiche Möglichkeiten zum Schutz der Daten ihrer Kunden zu bieten, und zwarvon den IVI-Systemen bis hin zu den Begleit-Apps im Auto."Laut den Marktforschern von Gartner Research(https://www.gartner.com/en/documents/4045799) gewinnt die Cybersicherheit fürdie Automobilhersteller aufgrund der wachsenden Möglichkeiten für Cyberattackenzunehmend an Priorität. Die rasche Verbreitung von vernetzten Fahrzeugenweltweit und die Zunahme von aktualisierbaren, softwaregesteuertenFahrzeugfunktionen hat das Risiko für OEMs erhöht, durch diese Attackenerheblichen Schaden am Markenimage und finanzielle Einbußen zu erleiden.Angreifer können auf die personenbezogenen Daten von Fahrzeugnutzern auf