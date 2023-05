Ernst Trapp tritt von seinen Positionen als Präsident E-Commerce bei WMG und CEO bei EMP Merchandising zurück (FOTO)

Lingen/New York (ots) - Ernst Trapp hat bekannt gegeben, dass er sich

entschlossen hat, sein Amt als Chief Executive Officer von EMP, Europas No. 1

E-Commerce Unternehmen für Musik-, Entertainment- und Gaming-Merchandising, Ende

Mai niederzulegen, um sich zukünftig anderen Projekten zu widmen.



Trapp leitet EMP seit 2013 und arbeitete währenddessen mit weltweit bekannten

Künstler:innen wie Guns N'Roses, Metallica, Nirvana, Panic! At The Disco und

Twenty One Pilots sowie mit großen Unterhaltungsmarken wie Disney, Harry Potter,

Marvel und Star Wars. Unter seiner Führung hat EMP ein Netzwerk von Websites in

18 europäischen Ländern mit einer Community von Millionen von Kunden und einem

schnell wachsenden Kundenbindungsprogramm, dem EMP Backstage Club, entwickelt.