WIR SIND ZURÜCK - Furniture China und Maison Shanghai 2023 heißen Sie vom 11. bis 15. September in Pudong, Shanghai, willkommen

Hallenplan: https://www.furniture-china.cn/en/lp/prlp

Besucherregistrierung: https://b8h.cn/Xvn9CK

Mehr als 200 internationale Marken kehren mit Ehre zurück

Hochwertige Möbel, edle Materialien, moderne Einrichtungsgegenstände sind unter einem Dach

Bis jetzt sind 90 % der Ausstellungsfläche der Furniture China & Maison Shanghai ausverkauft, darunter der mehr als 20.000 m² große International Brands Pavilion, der die Rückkehr von 5 nationalen Pavillons, darunter Frankreich, Belgien, die Türkei, Malaysia und Japan, sowie von mehr als 200 internationalen Marken begrüßen wird.

Darüber hinaus gibt es auch inländische Marken mit einer ausgezeichneten internationalen Vision, darunter die führenden Wohnmöbel- und Designmarken KukaHome, MANWAH, DESIGNHOME, EXPOCASA, YESWOOD, Sikexin, SLEEMON, Henglin, Keeson, LULACASA, Zhonghao, Dickson, FULL ITALIAN HOME, BP PLATINUM, Marsden, Zhihao, Boking, Tunni, Homepaint, UE und ILE usw. Zu den Marken für hochwertige Materialien gehören Remacro, OKIN, Taien, LINAK, Loctek, Jiechang, CENRO, Mulin, Emomo, Kaidi, Limoss, Carya, LEXIN, TB, Yihuang, Jiali, PENGXIANG, AkzoNobel, BOFEI, Meixin, GONGRUI, EK Textile, Novatex, TONY VELUDO, GIORGIONE, OTE, Aumerry und Hightex, etc. Die Aussteller der Maison Shanghai umfassen Boutique-Heimdekoration, modische Beleuchtung, hochwertige Teppichmarken wie Flolenco, D.Sky, ASOS, Youli, Subili, St.Duolan, LAMOME, etc. und Designermarken wie TELLS, FINETHINGWOW, etc in DOD.

Sammeln der Aufmerksamkeit der Welt

Die Zahl der ausländischen Besucher der Ausstellung stieg von 2.600 Besuche im Jahr 2002 auf 21.078 Besuche im Jahr 2019, die 160 Länder und Regionen auf der ganzen Welt abdecken.

Die Daten sprechen für sich, es gibt keinen Zweifel an der Stärke der Furniture China als eine der weltweit führenden Möbelmessen und ihrer starken Anziehungskraft auf ausländische Einkäufer aus aller Welt.

Wir sind bereit, Sie alle vor Ort zu treffen!

11.-15. September

SNIEC & SWEECC, Pudong, Shanghai

