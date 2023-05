FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag unter 1,08 US-Dollar gerutscht. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1,0771 Dollar und damit knapp einen halben Cent unter dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0822 Dollar festgesetzt.

Der Euro litt zum einen unter einer breit angelegten Stärke des Dollar. Im US-Schuldenstreit gibt es zwar nach wie vor keinen Durchbruch zwischen dem Weißen Haus und den Republikanern. Allerdings zeigten sich beide Seiten mit dem Verlauf des jüngsten Spitzengesprächs zufrieden. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy sprachen von einem produktiven Treffen.