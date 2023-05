Shop Apotheke weiter erholt - Morgan Stanley weniger skeptisch

(mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Shop Apotheke haben ihre Erholungsjagd am Dienstag nach einer Analystenstudie fortgesetzt. Sie gewannen bis zu 1,8 Prozent auf 99,60 Euro und zählten den größeren Gewinnern im Nebenwerte-Index SDax .

Die US-Bank Morgan Stanley ist für Shop Apotheke nicht mehr ganz so skeptisch wie bisher. Analystin Aisyah Noor blieb mit dem Kursziel trotz einer deutlichen Anhebung auf 88 Euro allerdings ein gutes Stück unter dem aktuellen Xetra-Niveau und stufte die Aktie daher lediglich auf "Equal-weight" hoch. Bei der von Zur Rose in DocMorris umbenannten Konkurrentin bleibt Noor bei ihrer neutralen Haltung. Hier stand am Dienstag sogar ein Kursplus von über 3,5 Prozent zu Buche.