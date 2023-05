Der Mittelstand gehört als kununu Top Company 2023 zu Deutschlands besten Arbeitgebern

Berlin (ots) - Der Mittelstand. BVMW wurde vom führenden

Arbeitgeberbewertungsportal kununu als Top Company 2023 ausgezeichnet und gehört

damit wiederholt zu den besten Arbeitgebern in Deutschland.



Die Top Company-Auszeichnung von kununu basiert auf Bewertungen von

Mitarbeitenden und Bewerbenden und hebt Unternehmen hervor, die sich durch

herausragende Arbeitsbedingungen und eine positive Unternehmenskultur

auszeichnen. Nur etwa fünf Prozent der Arbeitgeberprofile auf kununu erhalten

das Siegel, was die Relevanz dieser Anerkennung unterstreicht. Die Auszeichnung

wird jährlich vergeben, um aktuelle Entwicklungen im Arbeitgeberprofil

angemessen zu würdigen.





Der BVMW sieht die Auszeichnung als Bestätigung für seine bisherigen Bemühungen,ein authentischer und attraktiver Arbeitgeber für Mitarbeitende aus demMittelstand zu sein: "Wir freuen uns sehr über die Top Company-Auszeichnung. DieErwartungen an moderne Arbeitgebende hat sich insbesondere in den vergangenenJahren zunehmend verändert. Wir als BVMW sind stolz, in diesem Zusammenhangschon viel richtig zu machen und den veränderten Anforderungen vonArbeitnehmenden gerecht zu werden", so Cathleen Roeder, Leiterin Personal derBVMW-Bundesgeschäftsstelle.Die Top Company-Auszeichnung dient Bewerberinnen und Bewerbern alsOrientierungshilfe und Bewertungsmaßstab im Wettbewerbsvergleich. Dreiinhaltliche Faktoren sind für die Vergabe des Top Company-Siegels von Bedeutung:1. Die Auszeichnung basiert auf unabhängigen Mitarbeiterinnen- undMitarbeiterbewertungen.2. Die Kriterien für die Vergabe des Siegels sind für Arbeitgeber undJobsuchende transparent.3. Neben dem kununu-Score fließen auch die Anzahl und Aktualität der Bewertungenin die Vergabe des Siegels ein, um eine ausgewogene Arbeitgeber-Präsenz zugewährleisten.Der BVMW sieht die Auszeichnung als Ansporn, weiterhin in ein Arbeitsumfeld zuinvestieren, das von Entwicklung und Vertrauen geprägt ist - nicht zuletzt, weiles ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Verbands und seinerMitgliedsunternehmen ist. Personalleiterin Roeder bestätigt: "Ein positiverEmployee Journey, der Fokus auf individuelle fachliche und persönlicheEntwicklung sowie die Offenheit gegenüber dem Wandel der Arbeitswelt und derdamit einhergehenden, sich modifizierenden Arbeitsbedingungen machen denUnterschied. Das ist vor allem für Arbeitgebende eine Lernreise, bei der immerder Weg das Ziel ist. Wir werden auch weiterhin breitflächig an unserer offenenUnternehmenskultur und den richtigen Arbeitsbedingungen für unsereMitarbeitenden arbeiten."Über den Verband:Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige undbranchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittlerenUnternehmen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMWpolitisch mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000Mitgliedern.