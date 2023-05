Köln/Frankfurt (ots) - Analyse des Reiseverhaltens im letzten Winter: Badeurlaub

dauerte drei Tage länger als noch vor drei Jahren, Langzeiturlaub boomte, All

Inclusive dominierte, und die polnische Ostseeküste entwickelte sich zum

Trend-Wellnessziel



- Sonne satt statt Winterblues: Sonnenziele und Strandparadiese hatten die Nase

vorn.

- Die Ferne ist zurück: Karibik, Indischer Ozean, Thailand, Dubai und USA waren

die beliebteste Fernreiseziele

- Komfort ist Trumpf: 82% buchten 4 oder 5 Sterne-Hotels.

- All-inclusive-Boom: AI erstmals die beliebteste Verpflegungsform

- Badeurlauber verreisten im Schnitt 3 Tage länger als vor drei Jahren.

- Trend Langzeiturlaub: Anteil der weltweiten Langzeiturlaube fast verdreifacht

- Wellness-Aufsteiger: Nachfrage für polnische Ostseeküste fast verdoppelt





DERTOUR, Deutschlands zweitgrößter Reiseveranstalter, hat das Buchungs- undReiseverhalten seiner Gäste in den Wintermonaten November 2022 bis Ende Februar2023 im Vergleich zum selben Zeitpunkt vor der Pandemie (November bis EndeFebruar 2019/2020) analysiert. "Wir haben untersucht, wie sich Inflation undEnergiekrise auf das Reiseverhalten ausgewirkt haben: Sparten die Gäste anKomfort, verreisten sie kürzer oder überwinterten sie sogar vermehrt in derSonne? Dabei konnten wir genau feststellen, welche Trends des vergangenenSommers sich im Winter fortgesetzt und im Reiseverhalten manifestiert haben",erläutert Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen SchwestermarkenITS und Meiers Weltreisen das DERTOUR Reisebarometer Winter 2022/2023.Januar: Stärkster Buchungsmonat der DERTOUR-GeschichteInsgesamt starteten die Winterbuchungen der Saison 2022/2023 noch etwaszurückhaltender als 2019/2020. Mit Beginn des neuen Jahres änderte sich diesjedoch deutlich: Im Januar 2023, dem stärksten Buchungsmonat, den DERTOUR jemalsverzeichnete, wurde neben dem kommenden Sommer auch noch stark der Wintergebucht. "Im Januar platzte der Knoten endgültig. Die Winterurlaubsbuchungengingen stark und kurzfristig ein, während gleichzeitig mit der enormenSommernachfrage - getrieben durch die attraktiven Frühbucherrabatte - wiederdeutlich längere Buchungsvorläufe Einzug hielten", erklärt Sven Schikarsky.Sonne satt statt WinterbluesBeim Winterurlaub zeigte sich eine besonders große Nachfrage nach Sonnenzielenund Strandparadiesen. Unter den zehn beliebtesten Zielen für den Winterurlaubbefanden sich mit Deutschland und Polen lediglich zwei Ziele, die keineBadeziele sind. Diese punkteten mit Wellness- und/oder Ski-Angeboten. Die USAbieten in den Wintermonaten von allem etwas: Strandziele wie Hawaii oder