Warburg Navigator kooperiert ab sofort mit investify TECH / Dienstleisterwechsel bei der digitalen Vermögensverwaltung investify TECH folgt auf Elinvar / Neue Services geplant (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Warburg Navigator, die digitale Vermögensverwaltung von

M.M.Warburg & CO, wechselt den Dienstleister: Ab sofort wird die technische

Infrastruktur von investify TECH gestellt, die auf Elinvar folgen. "Gemeinsam

mit dem Berliner Fintech Elinvar haben wir 2017 als erste Privatbank in

Deutschland eine digitale Vermögensverwaltung gestartet und laufend

weiterentwickelt. Für die stets gute und immer sehr vertrauensvolle

Zusammenarbeit sowie den gelebten Pioniergeist bedanken wir uns beim gesamten

Elinvar-Team", so Gabriela Rieks, Head of Product Warburg Navigator bei

M.M.Warburg & CO.



Mit dem Dienstleisterwechsel ist eine technische Neuausrichtung des Warburg

Navigators geplant: Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer Applikation,

damit der Warburg Navigator auch auf dem Smartphone genutzt werden kann. Daneben

sollen weitere Services wie die Einrichtung von lastschriftfähigen Sparplänen,

die einfachere Generierung von Reportings, die Eröffnung von Gemeinschaftsdepots

und von Depots auch für Minderjährige implementiert werden. "Unser Ziel ist es,

unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Convenience, Services und

kundenspezifische Lösungen anzubieten. Diesen Schritt möchten wir mit investify

TECH als Dienstleister gehen, der über einen ausgezeichneten Blick auf die

Kundenbedürfnisse verfügt", erläutert Rieks den Wechsel.