Wien (ots) - Am 9. Mai diesen Jahres hat Ecuador den größten 'debt-for-nature' Swap Deal der Geschichte abgeschlossen. Highlights zum Thema Natur auf investESG. Der Naturschutz auf den Galápagosinseln wird mit 'Blauen Anleihen' in der Höhe von mind. 12 Mio EUR pro Jahr gefördert. Mit diesen Swaps können Staaten ihre Schulden und Defizite reduzieren.

Die Natur als Währung Rekordhohe Umwandlung von Schulden in Naturschutz

