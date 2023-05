Strategen warnen: "Verkaufen Sie jetzt US-Aktien, bevor die KI-Blase platzt!"

Die BofA bezeichnet Künstliche Intelligenz vorerst als "Babyblase" mit dem Verweis, dass Blasen in der Vergangenheit immer mit "leichtem Geld" begannen und mit Zinserhöhungen endeten. So gesehen 1999, als eine Rallye bei Internetaktien und starke Wirtschaftsdaten die Fed veranlassten, die Geldpolitik wieder zu straffen und die Blase bei den Tech-Aktien neun Monate später platzte.

Wenn die Fed "irrtümlicherweise" in diesem Jahr keine Zinserhöhungen mehr vornehme, würden die US-Anleiherenditen dies widerspiegeln, indem sie auf über vier Prozent ansteigen, "und wenn dies der Fall ist, haben wir mit Sicherheit nicht die letzte Zinserhöhung der Fed in diesem Zyklus gesehen", so die Strategen um Hartnett in einer Mitteilung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wird derzeit bei etwa 3,74 Prozent gehandelt.

Michael Hartnett wiederholt seine Aufforderung, US-Aktien zu verkaufen. Er sagte, dass sich in den Bereichen Technologie und Künstliche Intelligenz eine Blase bilde und die Zinserhöhungen der US-Notenbank möglicherweise noch nicht abgeschlossen seien, da die steigenden Anleiherenditen ein Risiko darstellten.

Michael Hartnett, Stratege der Bank of America (BofA), prognostiziert eine Blasenbildung in den Bereichen Technologie und Künstliche Intelligenz. Was er Anlegern rät!

