Frankfurt am Main (ots) - Heute wird der 11. Diversity Day gefeiert. Dieser wird

alljährig von der Charta der Vielfalt initiiert, der größten deutschen Bewegung

zur Förderung von Diversität in Unternehmen und Institutionen. Die ManpowerGroup

mit ihrer Marke Manpower hat im Mai 2007 die Charta der Vielfalt unterschrieben

und setzt sich seither für die Schaffung eines Arbeitsumfeldes ein, das frei von

Vorurteilen ist. Damit wird eine offene Arbeitskultur gefördert, die auf

Einbeziehung und gegenseitigem Respekt basiert, in der sich Talente optimal

entfalten können. "Die Werte und Bedürfnisse von Menschen unabhängig von

Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter und Herkunft ernst zu nehmen, gehört

seit jeher zu den wichtigsten Grundsätzen der ManpowerGroup. Der Diversity Day

ist für uns daher ein wichtiger Anlass, um auf die Bedeutung von Vielfalt und

Inklusion in der Arbeitswelt aufmerksam zu machen", sagt Iwona Janas, Country

Managerin der ManpowerGroup Deutschland.



Gen Z will mehr Vielfalt am Arbeitsplatz





Die Arbeitswelt durchlebt eine Transformation: demografischer Wandel,Fachkräftemangel, neue Technologien sowie eine sich ändernde Erwartung derBeschäftigten an ihren Arbeitsalltag erfordern neue Konzepte. Laut dem "The NewHuman Age" Workforce-Trendreport der ManpowerGroup ist Diversität amArbeitsplatz vor allem Angehörigen der Generation Z (1995 - 2010) wichtig. 68Prozent der Arbeitnehmenden der Gen Z geben an, mit den Fortschritten ihresArbeitgebers bezüglich der Schaffung eines vielfältigen und integrativenArbeitsumfeldes unzufrieden zu sein. Für die Sicherung von Talenten undRessourcen ist es daher entscheidend, dass Inklusion und Vielfalt im Unternehmengefördert werden. Dabei ist mehr Vielfalt auch ein Treiber für Innovation,Kreativität und Rentabilität. Iwona Janas: "Arbeitgeber profitieren von denpositiven Auswirkungen eines erfolgreichen Diversity Managements in mehrfacherHinsicht: Es bietet ihnen die Gelegenheit, Chancengleichheit zu fördern,verschiedene Kulturen und Hintergründe wertzuschätzen. Das beginnt bereits beimRecruiting: Für die Gewinnung und Förderung von Talenten und Ressourcen istentscheidend, dass Inklusion und Vielfalt im Unternehmen gefördert und gelebtwerden."Bei der ManpowerGroup ist Diversity Management daher ein wichtiger Teil derUnternehmenskultur, das Individualität, Vielfalt und Chancengleichheit imUnternehmen thematisiert und schützt. Die Maßnahmen sind dabei vielfältig. Siereichen beispielsweise vom Angebot interkultureller Trainings oderFremdsprachenkursen für Mitarbeitende, die in internationalen Teams arbeiten,über Programme und Weiterbildungen zur Eingliederung von ausländischenArbeitnehmenden, bis hin zu einer Inklusionsstrategie, die gezielt auf dieBedürfnisse von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz ausgelegt ist.Der vollständige "The New Human Age" Workforce-Trendreport ist verfügbar unter:The New Human Age - Workforce Trend Report (PDF) (https://www.manpowergroup.de/-/media/project/manpowergroup/manpowergroup/manpowergroup-germany/studien_pdf/mpg_2023_humanage_workforce_trends_interactive.pdf)Über den ManpowerGroup "The New Human Age" Workforce-TrendreportDie Studie wurde zwischen dem 1. und 25. November 2022 unter insgesamt 8.016Arbeitnehmern oder aktiv Arbeitssuchenden in acht Ländern und Regionendurchgeführt: USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien,Schweden und Norwegen. Darüber hinaus befragte die ManpowerGroup 13.707Personalentscheider in diesen Märkten.