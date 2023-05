Bayern reicht im Juni Verfassungsklage gegen Erbschaftsteuer ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die seit Monaten angedrohte Verfassungsklage Bayerns gegen das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz des Bundes soll im Juni eingereicht werden. "Bayern klagt", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Sitzung seines Kabinetts in München. Die Normenkontrollklage soll beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe "in circa zwei Wochen abschließend" eingereicht werden.

Bayern will damit unter anderem erreichen, dass es künftig höhere Steuerfreibeträge gibt, etwa wenn man ein Haus erbt. Ein steuerfreies Erben von Einfamilienhäusern sei in weiten Teilen Bayerns schon seit längerer Zeit nicht mehr möglich, viele Erben seien zum Verkauf gezwungen, weil siue das finanzielle Lebenswerk der Vorgängergeneration nicht halten könnten.