Verschwenden Sie keine Zeit Diese 10 Dinge sind steuerlich nicht absetzbar!

Regenstauf (ots) - Die Steuererklärung hat gerade Hochsaison. Zumindest bei den

Personen, die dazu verpflichtet sind, eine abzugeben, und sie selbst erstellen.

Darum hat die Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) die häufigsten Irrtümer der

Steuerzahlenden eruiert und zusammengetragen. "So plausibel die einzelnen Punkte

klingen mögen, sie sind es nicht wert, Zeit in das Sammeln, Ordnen und

Zusammenrechnen von Belegen zu investieren. Denn diese Posten erkennt das

Finanzamt steuerlich nicht an", erklärt Tobias Gerauer, Vorstand der Lohi.



Platz 10: Heimfriseure