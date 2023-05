Das letzte markante Verlaufshoch markierte KLA bei 457,12 US-Dollar im Januar 2022, über das gesamte letzte Jahr belasteten Abschläge das Papier und drückten es bis Mitte Oktober auf 250,20 US-Dollar abwärts. Seitdem konnte eine erste größere Kaufwelle an 429,46 US-Dollar vollzogen werden, die letzten Monate über waren von einer zwischengeschalteten Konsolidierung und der Welle zwei gekennzeichnet. Der jüngste Aufschwung könnte der Beginn der zweiten Kaufwelle sein, in der Zählfolge also die Nummer drei. Diese sollte aber mindestens so lang sein, wie die erste Kaufwelle aus Ende 2022, was mit einem Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs einhergehen muss.

Vorbörslich fester