Deutscher Städtetag will mehr Spielraum bei Wärmewende

KÖLN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag fordert von der Ampel-Koalition eine Anpassung des Gebäudeenergiegesetzes. Zum Auftakt seiner Hauptversammlung in Köln drängte der kommunale Spitzenverband am Dienstag auf mehr Spielraum. Man unterstütze ausdrücklich das Ziel der Bundesregierung, bis 2045 Klimaneutralität beim Heizen zu erreichen, betonte der Präsident des Städtetages, der Münsteraner Oberbürgermeister Markus Lewe. "Aber die Energieberatungsstellen vor Ort können sich vor Anfragen kaum retten", sagte der CDU-Politiker. "Das zeigt, wie verunsichert viele Menschen jetzt sind."

Für den Ausbau der Wärmenetze benötigten die Städte Vorlaufzeit - etwa für Netzentwicklungspläne, Bauplanungen und Baugenehmigungen. Das werde Jahre in Anspruch nehmen. Die jetzt im Gesetz vorgesehene Pflicht, bereits 2035 einen Anteil von 65 Prozent erneuerbaren Energien im Wärmenetz sicherzustellen, sowie eine Garantiepflicht für den Anschluss an ein Wärmenetz bis 2035 sind aus Sicht des Städtetages in der Fläche "nicht realisierbar". Es gebe keine Not, hier so strenge zeitliche Vorgaben zu machen, kritisierte Lewe.