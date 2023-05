Crash bei Luxusgüter-Aktien! Vorboten einer Rezession?

Die Rallye bei europäischen Luxusgüter-Aktien, die vor allem von der starken Nachfrage aus China angetrieben wurde, scheint vorerst beendet zu sein. Innerhalb von zwei Tagen wurden in dem Sektor mehr als 56 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Befürchtungen der Anleger, dass die Nachfrage nach Luxusgütern in den USA zurückgehen könnte, seien laut Analysten der Deutschen Bank ein Grund für den Kursrückgang.

Auch die Analysten von Morgan Stanley hatten darauf hingewiesen, dass die Luxusgüterunternehmen ihre Ergebnisse in den USA "relativ zurückhaltend" beurteilten. In einem gestern Abend veröffentlichten Meinungsartikel titelte Bloomberg: "Die Luxusparty in den USA ist vorbei".

Die Baader Bank warnt jedoch davor, dass sich die Nachfrage nach Luxusgütern auch in China in den kommenden Jahren abschwächen könnte. In einer kürzlich veröffentlichten Analyse der Bank heißt es: "Unsere jüngste Reise nach China hat uns dazu veranlasst, eine etwas vorsichtigere Haltung gegenüber den Aussichten für den Luxuskonsum in China einzunehmen".

Eigentlich haben die Aktien der Luxusgüterhersteller in letzter Zeit eine wahre Rallye erlebt, die vor allem von der starken Nachfrage aus China getrieben wurde. Hermès hat seit Jahresbeginn mehr als 27 Prozent zugelegt. Die Aktie von LVMH hat immerhin um fast 20 Prozent zugelegt und Kering liegt seit Jahresbeginn rund sieben Prozent im Plus.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion