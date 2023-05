Skoda erweitert die Enyaq-Familie um die Version Laurin & Klement

Mladá Boleslav (ots) - > Neuer Enyaq L&K bietet höhere Leistung von 210 kW1, bis

zu 570 Kilometer2 Reichweite im WLTP-Zyklus, kürzere Ladezeiten,

Batterievorkonditionierung und die neueste Fahrzeug-Software ME4



> Neues Exterieur- und Interieurdesign der L&K-Version zeichnet sich durch einen

unverwechselbaren Look und eine umfassende Serienausstattung aus





> Erstes Modell mit neuer Benutzeroberfläche für mehr Nutzerfreundlichkeit undfrischen Grafiken im neuen Skoda CISkoda Auto rundet seine rein elektrische SUV-Baureihe mit dem Enyaq L&K nachoben ab. Als Referenz auf die große Tradition des Unternehmens trägt dieseVariante den Namen der beiden Gründerväter Václav Laurin und Václav Klement. DerEnyaq L&K zeichnet sich durch spezielle Exterieur- und Interieurmerkmale sowieeine besonders umfangreiche Serienausstattung aus. Zudem gibt es auch technischeAufwertungen: Der Enyaq L&K 85 mit Hinterradantrieb und der Enyaq L&K 85x mitAllradantrieb erzielen eine Systemleistung von 210 kW1. Sie bieten eineoptimierte Reichweite von bis zu 570 Kilometer2 im WLTP-Zyklus und kürzereBatterieladezeiten: In weniger als 30 Minuten lädt die Batterie von zehn auf 80Prozent. Der Enyaq L&K erhält als erstes Skoda Modell eine neueBenutzeroberfläche inklusive frischen Grafiken im Stil der neuen SkodaMarkenidentität für mehr Nutzerfreundlichkeit.Mehr Informationen sowie Bild- und Videomaterial zum Skoda Enyaq L&K stehen alsPressemappe (https://www.skoda-media.de/pmappen/0/) bereit.(1) Maximale elektrische Leistung 210 kW: Nach UN-GTR.21 ermittelte maximaleLeistung, die für maximal 30 Sekunden genutzt werden kann. Die in den einzelnenFahrsituationen verfügbare Leistung hängt von verschiedenen Faktoren ab, u. a.von der Außentemperatur, der Temperatur der Hochvoltbatterie, ihrem Ladezustandund ihrer physischen Alterung. Die maximale Leistung steht nur dann zurVerfügung, wenn die Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C liegtund ihr Ladezustand mehr als 88 % beträgt. Wenn diese Parameter nicht erfülltsind, kann die maximale Leistung reduziert oder nicht verfügbar sein. DieBatterietemperatur kann bis zu einem gewissen Grad indirekt über dieStandklimatisierung beeinflusst und der Ladezustand im Fahrzeug eingestelltwerden. Die aktuell verfügbare Leistung wird in der Fahrleistungsanzeige desFahrzeugs angezeigt. Um die Kapazität der Hochvoltbatterie optimal zu erhalten,wird für den täglichen Gebrauch ein Ladeziel von 80 % empfohlen (dies kann z.B.vor Langstreckenfahrten auf 100 % geändert werden).(2) Alle Daten sind vorläufigPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deHelene Clara SchmidtSocial Media & LifestyleTelefon: +49 6150 133 122E-Mail: mailto:helene.clara.schmidt@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5515570OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH