Freiburg (ots) - Die Haufe Talent Onboarding-Studie 2023 zeigt auch nach der

Corona-Pandemie große Optimierungspotenziale. Viele Unternehmen behandeln das

Onboarding neuer Mitarbeitenden nämlich immer noch stiefmütterlich. Die

Konsequenz: 36 Prozent der 755 befragten Unternehmen erlebten schon Kündigungen

vor dem ersten Arbeitstag. Unternehmen sollten dem Onboarding-Prozess deutlich

mehr Aufmerksamkeit widmen.



Hohe Frühfluktuation durch unprofessionelles Onboarding





Die Freude über das erfolgreiche Recruiting ist noch nicht ganz verklungen, daist das neue Team-Mitglied auch schon wieder weg: Frühfluktuation ist fürUnternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels besonders bitter. Dennoch habenbereits 36 Prozent der Befragten eine Kündigung zwischen Vertragsunterschriftund dem ersten Arbeitstag erlebt. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Befragtennennen falsche Erwartungen des Onboardees als Grund für die schnelle Kündigung.Außerdem geben 21 Prozent an, dass ein unprofessionelles Onboarding derKündigungsgrund gewesen sei.Kaum Veränderungen beim Onboarding trotz CoronaDie Ergebnisse der Haufe Talent-Studie zeigen, dass Verantwortliche trotzgravierender Veränderungen in allen Bereichen als Folge der Corona-Pandemie denOnboarding-Prozess kaum angepasst haben: Obwohl Hybrid- und Remotearbeit sowieHome-Office immer beliebter werden, setzen nur 36 Prozent der Unternehmen aufRemote Onboarding. Dieses Manko haben aber auch die Verantwortlichen bereitserkannt. 78 Prozent der Befragten geben an, dass ihr Onboarding ausbaufähig ist.In der letzten Studie von 2021 belief sich diese Zahl noch auf 68 Prozent. DieErkenntnis, dass es Handlungsbedarf gibt, steigt demnach.Keine Strukturen, Budget und Tools beim OnboardingOptimierungspotenzial gibt es auch bei Strukturen, Prozessen, Budget undvorhandenen Tools für das Onboarding. Nur bei 25 Prozent der befragtenUnternehmen gibt es einen zentral organisierten Onboarding-Prozess seitens derPersonalabteilung. Daher fehlt es neuen Mitarbeitenden häufig an einer festenAnsprechperson, die die neue Fachkraft in bestehende Strukturen einbindet. Einfestes Budget für das Onboarding gibt es zudem nur bei knapp einem Fünftel derBefragten (17 Prozent). Auch eine unterstützende Onboarding-Software nutzentrotz voranschreitender Digitalisierung lediglich 25 Prozent der Unternehmen.Die Erkenntnis, dass sowohl ein festes Budget als auch eine Software dasOnboarding erleichtern und effizienter gestalten, ist bisher in den Unternehmendemnach weniger verbreitet. Solche fehlenden Prozessstrukturen und Standardskönnen dazu führen, dass Mitarbeitende sich nicht gut integriert und informiertfühlen.Preboarding und Feedback als zentrale FaktorenWie es besser geht, erklärt Moritz Sherpa, Market Owner bei Haufe Talent: "EinPreboarding spielt für die Bindung neuer Mitarbeitender eine wesentliche Rolle."Dieses frühe Onboarding vor dem ersten Arbeitstag nutzen bereits 84 Prozent derbefragten Unternehmen spätestens bei Vertragsunterschrift, um Fluktuationvorzubeugen. "Zu einem erfolgreichen Preboarding gehört unbedingt auch einewertschätzende Kommunikation, um eine emotionale Bindung aufzubauen", so Sherpaweiter.Mit dem Preboarding allein ist es Sherpa zufolge aber nicht getan: "In derspäteren Onboarding-Phase ist Kommunikation in Form von Feedback weiterhinzentral." Auch hier gibt es bei den befragten Unternehmen aber nochVerbesserungspotenzial: Zwölf Prozent verzichten aktuell ganz auf Feedback imOnboarding-Prozess. Damit vertun sie diese Chance, Mitarbeitende zu binden undzu motivieren.Das Whitepaper mit den Studienergebnissen ist unter diesem Link abrufbar:https://www.myonboarding.de/studienÜber die Studie:Die Haufe Talent Onboarding-Studie evaluiert die Onboarding-Prozesse vonUnternehmen hinsichtlich verschiedener Faktoren. Dazu zählen die Gründe fürFrühfluktuation, bestehende Ressourcen sowie die Struktur des Onboardings. DieAspekte geben Aufschluss über die Herausforderungen der befragten Unternehmen imOnboarding-Prozess, woraus der Handlungsdarf der Unternehmen für die Zukunftabgeleitet wird. Zu diesem Zweck befragte Haufe Talent im März und April 2023 inder quantitativen Studie 755 HR-Verantwortliche und Führungskräfte (40 Prozent),Personalsachbearbeiter:innen, Referent:innen (20 Prozent) und Recruiter:innen,Personalentwickler:innen und Coaches (17 Prozent). Die befragten Personenarbeiten zu 41 Prozent im Mittelstand, zu 36 Prozent in größeren und zu 22Prozent in kleineren Unternehmen.