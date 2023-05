Fast die Hälfte in Apple-Aktien? Das sind Depots der Börsen-Altmeister

Kein Geheimnis: Wall Street-Ikone Buffett setzt auf langfristige Investitionen, Qualitäts-Aktien und Dividenden. Eine Überraschung hält das jetzt veröffentlichte Portfolio indes in der Gewichtung bereit: Fast die Hälfte, rund 47 Prozent aller Investitionen steckt Buffett in Apple. Die fünf größten Positionen des Portfolios machen zudem rund 78 Prozent der Investitionen aus. Nach Apple sind das die Bank of America, Zahlungsdienstleister American Express, Coca-Cola sowie der Ölkonzern Chevron. Buffetts Risikostrategie: Anstatt zu diversifizieren, setzt er auf wenige Titel von Unternehmen mit starken Markenkernen und dauerhaft guten Kennzahlen sowie Unternehmen wie Chevron, das seit nunmehr 36 aufeinanderfolgenden Jahren die Dividende erhöht.

George Soros reduziert Tech-Aktien

Einst sah George Soros die Abwertung des britischen Pfundes voraus und stieg so zur Investorenlegende auf. In der Bewertung jüngerer Trends konnte Soros diesen Erfolg nicht wiederholen und verlor sogar viel Geld mit der Investition in das E-Auto-Start-Up Rivian. Diese Position sowie weitere Tech-Investitionen in Tesla, Amazon, Alphabet (dem Mutterkonzern von Google) und Salesforce hat Soros reduziert. Verloren hat er den Glauben an die Tech-Branche indes noch nicht: In seinem Portfolio, das weit stärker diversifiziert ist als das von Buffett, sind die Aktien von Alphabet mit 2,8 Prozent, Amazon mit 1,4 Prozent und Rivian mit 1,1 Prozent unter den sechs größten Positionen.

David Trepper folgt dem KI-Trend

Wo Buffett und Soros sich zurückhalten, ist David Trepper voll dabei: Der Hedgefondsmanager hat in seinem Fonds Appaloosa die Positionen von Alphabet, Amazon und Meta ausgebaut. Die Unternehmen investieren aktuell stark in den Bereich KI. Die beiden größten Positionen sind zum 31. März 2023 Alphabet mit 11,9 Prozent und Amazon mit 11,2 Prozent. Unter den Top 10 sind außerdem Meta mit 8,9 Prozent und Microsoft mit 4,1 Prozent. Laut Handelsblatt steigt Trepper zudem bei Chiphersteller Nvidia ein und hat eine halbe Million Anteile am ARK-Fonds der Tech-Investorin Cathie Woods gekauft.

Greg Jensen bevorzugt Konsumgüter

Greg Jensen ist der Co-Anlagechef bei Bridgewater, einem der größten Hedgefonds weltweit. Der Fonds verwaltet geschätzte 150 Milliarden Dollar und streut diese breit: Zum 31. März 2023 hatte Bridgewater im US-Aktienportfolio mehr als 700 Positionen. Außerdem besteht Jensens Krisenmanagement darin, auf Konsumgüter aus den Bereichen Ernährung, Kosmetik, Groß- und Einzelhandel zu setzen, auf die Menschen auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten nicht verzichten wollen. Tech-Aktien und KI spielen eine untergeordnete Rolle: Unter den Top 10 findet sich lediglich Alphabet – auf Platz neun.

Autor: ck für die wallstreet:online Zentralredaktion