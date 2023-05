Der Aktienkurs der Kupfergesellschaft Element 29 Resources (WKN A2QKKG / TSXV ECU) verlor in den letzten 12 Monaten gut drei Viertel seines Wertes und bewegte sich in dieser Zeit innerhalb des blauen Trendkanals abwärts. Ein Boden (graue Linie) konnte im Februar dieses Jahres bei 0,15 kanadischen Dollar gefunden werden - hier drehte der Kurs nach oben und konnte aus dem Abwärtstrendkanal ausbrechen.

Dabei etablierte sich der violette Aufwärtstrendkanal, in dessen Mitte sich der Kurs aktuell befindet. Die 100 Tage Linie konnte bereits für einige Zeit überwunden werden, allerdings fiel der Kurs kürzlich auf die Linie zurück.

Beide Durchschnittslinien fallen weiterhin ab - das ist negativ zu werten. Die 100 Tage Linie steht aber kurz davor, in eine Seitwärtsbewegung überzugehen.

Der MACD Indikator generierte kürzlich ein charttechnisches Verkaufssignal. Der Overbought/ Oversold Indikator steht exakt bei null in der neutralen Mitte. Der Trendbestätiger fällt weiter ab, notiert aber noch über der 100 im positiven Terrain. Bei den mit dem Umsatz gewichteten Indikatoren ist der Money Flow Index mit 50 als neutral zu bewerten, dagegen zeigt sich der Chaikin Money Flow positiv - er zeigt seit Februar durch die Ausdehnung in den grünen Bereich einen Zufluss von Kapital in die Aktie an.



Quelle: Comdirect

