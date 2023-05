Chevron , von der HSBC auf "Buy" mit einem Kursziel von 189 US-Dollar hochgestuft, stiegen vor dem Handelsstart um 1,2 Prozent. Analyst Kim Fustier verwies in einer Branchenstudie auf die jüngst unterdurchschnittliche Entwicklung dieser Ölaktie und die attraktive Ausschüttungsrendite. Steel Dynamics , von JPMorgan mit "Underweight" in die Bewertung aufgenommen, gaben um 1,6 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Dienstag moderat schwächer in den Handel starten. Im Fokus der Anleger steht nach wie vor der Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. In einem weiteren Spitzengespräch wurde immer noch keine Einigung erzielt, auch wenn sich das Weiße Haus und die Republikaner über den Verlauf des Gesprächs vom Vortag zufrieden äußerten. Sowohl US-Präsident Joe Biden als auch der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy sprachen von einem produktiven Treffen. Ohne eine Einigung droht Anfang Juni ein Zahlungsausfall der USA mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft.

