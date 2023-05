Nasuni gewinnt den renommierten NorthFace ScoreBoard Service Award im dritten Jahr in Folge

„Ich wurde immer wieder angenehm überrascht von der Aufmerksamkeit und Professionalität des Nasuni-Teams", sagte Michael Chan, der IT-Manager von GeoVerra, einem der größten kanadischen Geomatik-Unternehmen, das Lösungen für Landvermessung, Kartierung, Forstwirtschaft, Umwelt und Geodaten anbietet. „Wir sind sehr zufrieden mit Nasuni. Ich wünschte, andere Unternehmen wären wie sie."

Nasuni wurde vom Customer Relationship Management Institute LLC (CRMI) geprüft und ausgezeichnet und erhielt einen Net Promoter Score (NPS) von 88, eine Transaction Survey ScoreBoard Index (SBI)-Bewertung von 4,8 für den gesamten technischen Support und einen Kundenzufriedenheitswert von 99 % (CSAT). Laut Bain & Company, den Erfindern des NPS-Systems, ist ein Wert von 50 bereits hervorragend, während ein Wert von 80 oder mehr als Weltklasse gilt.

CRMI hat das NorthFace ScoreBoard Service Awards-Programm im Jahr 2000 ins Leben gerufen, um Unternehmen auszuzeichnen, die ihren Kunden vorbildliche Dienstleistungen bieten und sich den Prinzipien des Respekts, der Mitarbeiterbefähigung und der Vertrauensbildung gegenüber anderen verpflichtet fühlen. Das Programm wird jährlich aufgelegt und zeichnet Unternehmen aus, die im Laufe des Kalenderjahres laut den Bewertungen ihrer eigenen Kunden hervorragende Leistungen im Kundenservice erbracht haben.

Die Bereitstellung von Support auf höchstem Niveau in allen Phasen des Kundenlebenszyklus – von der Cloud Migration bis zur Produktion – zählt zu den Kernkompetenzen von Nasuni. „Nasuni will nicht nur die leistungsfähigste Plattform für Dateidatendienste und Datensicherung auf dem Markt anbieten, sondern darüberhinaus sicherstellen, dass unsere Kunden auch nach dem Kauf maximal zufrieden sind und unterstützt werden", so Jason DePardo, Vizepräsident für Customer Success und Services bei Nasuni. „Im Gegensatz zu herkömmlichen Speichersystemen, bei denen Kunden jahrelang an einen Anbieter gebunden sind, müssen wir uns das Geschäft jeden Tag neu verdienen, sonst können die Kunden den Service abbestellen." Wir sind sehr stolz auf unser Team für den unglaublichen Mehrwert, den sie unseren Nutzern bieten. Diese Auszeichnung drei Jahre in Folge zu erhalten, ist eine herausragende Anerkennung für das, was unser Team tun und wie es das tut."