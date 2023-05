Arbeitssicherheit Sicherheitsingenieur gibt Einblick in deutsche Betriebe - und erklärt, warum die Gefahren immer weiter zunehmen (FOTO)

Wuppertal (ots) - Vor kurzem war es wieder einmal soweit: Der alljährliche

Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz hat stattgefunden. Doch

wie sieht es eigentlich mit der Sicherheit in deutschen Betrieben aus?



"Seit 1996 wird viel mehr im Arbeitsschutz getan. In Deutschland war lange Zeit

der Fokus auf die technischen Maßnahmen - man hat hier nur den Menschen

vergessen, was man auch an den Hauptursachen der heutigen Arbeitsunfälle

erkennen kann", sagt Sicherheitsingenieur Stefan Ganzke. "Das liegt auch daran,

dass wir in Deutschland zwar auf der technischen Ebene in der Champions League

spielen, beim verhaltensbasierten Arbeitsschutz oftmals aber noch in der 2.

Bundesliga stehen", führt er aus.