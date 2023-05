Infinix NOTE 30 Serie setzt mit bahnbrechendem FastCharge einen neuen Standard für erschwingliche Smartphones

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Shanghai (ots/PRNewswire) - Infinix (http://www.infinixmobility.com/) gab heutedie Veröffentlichung seiner neuen NOTE 30-Serie bekannt, zu der das NOTE 30 Pro,das NOTE 30 5G und das NOTE 30 gehören. Dieses neueste Produkt von Infinixverfügt über die markentypischen Ladefunktionen mit einer verbesserten All-RoundFastCharge-Lösung, die bis zu 68 W kabelgebunden und 15 W kabellos erreicht.Überdies verfügt die NOTE-30-Serie über ein brillantes und reaktionsschnellesDisplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einem ultraklarenTriple-Kamerasystem mit Objektiven von bis zu 108 MP. Ferner ist Infinix einePartnerschaft mit JBL eingegangen, um den Klang zu verbessern und die UltraPowerful Signal-Technologie zu entwickeln, die den Benutzern eine unglaublicheLeistung und Effizienz bietet, die bisher von keinem Infinix-Gerät erreichtwurde."Bei Infinix haben wir die NOTE-Serie mit dem Ziel entwickelt, Nutzern einleistungsstarkes Telefon zu bieten, mit dem sie jederzeit und überall mit derWelt verbunden bleiben können. Um dies zu erreichen, haben wir die ersteAll-Round FastCharge-Lösung entwickelt, die nicht nur Geschwindigkeit liefert,sondern auch Sicherheit, Intelligenz und Flexibilität gewährleistet. Mit dieserLösung können Nutzer in allen Szenarien rund um die Uhr ihr Leben selbst in dieHand nehmen. Alle Geräte verfügen über ein Premium-Display, eine gestochenscharfe Kamera, ein JBL-abgestimmtes Soundsystem und fortschrittlicheKonnektivitätsfunktionen. Wir sind zuversichtlich, dass die NOTE-30-Serie eineTop-Wahl für Power-User ist, die einen unschlagbaren Wert suchen." - LiangZhang, Deputy General Manager, bei Infinix.Die Schnelllade-RevolutionDie NOTE-30-Serie von Infinix ist vollgepackt mit bahnbrechenden neuenLadeinnovationen. Das NOTE 30 Pro verfügt über ein 68 W All-Round-FastCharge,das den 5000 mAh Akku in nur 30 Minuten von 1 % auf 80 % aufladen kann[1].Außerdem unterstützt es 15 W kabelloses FastCharge, ein Novum in seinemPreissegment. Das NOTE 30 und das NOTE 30 5G unterstützen 45 W All-RoundFastCharge, mit dem Geräte unterwegs schnell aufgeladen werden können. AlleModelle zeichnen sich durch eine beispiellose Langlebigkeit aus und übertreffenden Branchendurchschnitt, indem sie nach 1.000 vollen Ladezyklen immer noch 80 %ihrer Energie beibehalten.Mit der NOTE-30-Serie führt Infinix eine All-in-One-Lösung zum Aufladen ein.Dank Reverse Charge kann das Gerät in Notsituationen als Powerbank für andereGeräte dienen. Bypass Charge filtert den Strom, um die Hauptplatine, die für dieTemperaturregelung des Telefons zuständig ist, direkt mit Strom zu versorgen,was zu einem durchschnittlichen Temperaturabfall von 2 °C bis 7 °C führt[2].