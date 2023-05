Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Deutlicher Umsatzanstieg um 33,6% auf 2,0 Milliarden EUR im Vergleich zum

Vorjahr

- Erhebliches Wachstum des bereinigten EBIT und des bereinigten EBITDA um rund

19% auf 113 Millionen EUR bzw. 125 Millionen EUR

- Auftragseingang in Höhe von 2,4 Milliarden EUR

- Positiver Ausblick: erfolgreiche Wachstumsstrategie "Pathway to Ten" mit

Umsatzziel von 10,0 Milliarden EUR bis 2027 - für 2023 Umsatz von rund 8,0

Milliarden EUR geplant



Die Exyte GmbH (Exyte), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und

Bereitstellung von Hightech-Anlagen, erreichte im ersten Quartal 2023 starke

Finanzergebnisse.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nach einem weiteren Rekordjahr 2022 startet Exyte mit einer deutlichenUmsatzsteigerung im ersten Quartal ins neue Jahr. Gegenüber demVorjahreszeitraum stieg der Umsatz um mehr als ein Drittel auf 2,0 MilliardenEUR (Q1/2022: 1,5 Milliarden EUR). Der Auftragseingang belief sich auf 2,4Milliarden EUR (Q1/2022: 2,6 Milliarden EUR). Das Finanzergebnis von Exyte stiegmit einem bereinigten EBIT von 113 Millionen EUR (Q1/2022: 95 Millionen EUR) undeinem bereinigten EBITDA von 125 Millionen EUR (Q1/2022: 105 Millionen EUR) umjeweils rund 19% gegenüber dem Vorjahr. Die bereinigte EBIT-Marge belief sichauf 5,6% und die bereinigte EBITDA-Marge auf 6,2%."Nach unseren Rekordergebnissen im Jahr 2022 hatten wir ein sehr erfolgreicheserstes Quartal 2023. Wir sind hervorragend positioniert, um auch in diesem Jahrund darüber hinaus profitabel zu wachsen. In den ersten drei Monaten diesesJahres haben unsere Global Business Units in allen Regionen, in denen wir tätigsind, Großprojekte in unseren Schlüsselbranchen gewonnen. Unsere Kundeninvestieren weiterhin auf Basis langfristiger Planungen, unabhängig vonkurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEOvon Exyte.Ausblick: Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2023Peter Schönhofer, CFO von Exyte, erklärt: "Unser Ziel bleibt es, unseren Umsatzbis 2027 auf rund 10 Milliarden EUR zu steigern. Wir treiben unsereWachstumsstrategie 'Pathway to Ten' erfolgreich voran, unterstützt durch unsere'Next Level' Zukunftsagenda. Basierend auf unseren robusten Ergebnissen imersten Quartal 2023 und unserem hohen Auftragsbestand, erwarten wir einennachhaltig positiven Geschäftsverlauf 2023 mit einem geplanten Umsatz von rund8,0 Milliarden EUR." Der Auftragseingang wird voraussichtlich das hohe Niveaudes Vorjahres erreichen, während der Gewinn entsprechend der Umsatzentwicklungsteigen wird.Entwicklung der Geschäftsfelder: Umsatzwachstum in allen Segmenten;Auftragseingänge auf hohem Niveau