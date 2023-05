First Phosphate ernennt Garry Siskos zum COO und CFO des Unternehmens

Saguenay, Quebec – 23. Mai 2023 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Garry Siskos, CPA, CA zum neuen Chief Operating Officer (COO) und Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bestellt wurde. Herr Bennett Kurtz, der bisher den Posten des CFO von First Phosphate bekleidet hat, wird in die Funktion des Chief Administrative Officer („CAO“) wechseln. Herr Gilles Laverdière wurde zum Chefgeologen des Unternehmens („P.GEO“) ernannt.

Garry Siskos hat mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung als CFO und COO und dadurch beste Kenntnisse in unternehmerischen Belangen sowie mit multinationalen börsennotierten und privaten Unternehmen. Seine Spezialgebiete sind strategische Planung, Kapitalbeschaffung, strukturierte Finanzierungen sowie Fusionen und Übernahmen. Sein Erfahrungsschatz umfasst die Bereiche Technologie, Bergbau und Automatisierungstechnik. Er war für zwei der Top-100-Wachstumsunternehmen Kanadas tätig.

„Herrn Siskos‘ langjährige Erfahrung auf organisatorischer Ebene ist eine Bereicherung für ein Unternehmen wie das unsere, das erste Schritte in der Strukturierung seiner Geschäftsbereiche und der Entwicklung eines Modells für nachhaltiges, langfristiges Wachstum setzt“, so John Passalacqua, der CEO von First Phosphate. „Ich hatte in den letzten 30 Jahren das Vergnügen, gemeinsam mit Garry an zahlreichen Projekten zu arbeiten, und es gibt niemanden, dem ich bei der Erschließung dieses sagenhaften nordamerikanischen Projekts an meiner Seite mehr Vertrauen schenke.“

„Ich kann es kaum erwarten, meine berufliche Laufbahn an der Seite von John und seinem Team fortzusetzen und die bestmögliche Wertschöpfung aus den einzigartigen Projekten des Unternehmens zur Förderung von Lithiumeisenphosphat (LFP) für den Batteriesektor zu holen“, erklärt Herr Siskos. „Die weltweite Energiewende mit der Nutzung nachhaltiger Energiequellen ist eine fantastische Chance für First Phosphate. Unsere Bergbauprojekte zur Förderung von Lithiumeisenphosphat werden bei diesem globalen Paradigmenwechsel eine zentrale Rolle spielen.“