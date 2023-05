Ximen Mining erhält Wassernutzungsgenehmigung und entwickelt Bohrpläne für Goldmine Amelia in Greenwood in British Columbia weiter

Bild des Konzessionsgebiets Amelia und der wichtigsten Gold-Quarz-Erzgänge

Ximen hat ein Landpaket mit einer Größe von über 3.446 ha zusammengestellt, das die historische Goldmine Amelia umgibt und einschließt (siehe Abbildung unten). Die historische Produktion bei Cariboo-Amelia belief sich auf 81.602 oz Gold, 32.439 oz Silber, 113.302 lbs Blei und 198.140 lbs Zink. Der durchschnittliche gewonnene Goldgehalt belief sich auf 24,68 Gramm pro Tonne (von BC Minfile).

„Ximen Mining verzeichnete einen hervorragenden Start in dieses Jahr und hat alle erforderlichen Genehmigungen für die Umsetzung der Pläne bei der Goldmine Kenville erhalten. Auch die Bohrarbeiten am Standort Amelia gehen gut voran. Es ist bemerkenswert, dass Kenville eine der ersten Goldminen war, die im Süden von British Columbia in Betrieb genommen wurde, und Amelia war die erste Goldmine in derselben Region, die eine Dividende abwarf. Ximen Mining ist stolz darauf, dass diese beiden wertvollen Aktiva zur Gänze in seinem Besitz sind.“ – CEO Anderson

Historische Daten weisen auf beträchtliches Potenzial in der historischen Mine hin, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist

Längsschnittansicht der Goldmine Amelia mit historischen Stollen und Schächten (schwarz) sowie dem Zielgebiet (grün)

Gemäß dem Water Sustainability Act beantragte das Unternehmen im November 2021 eine kurzfristige Wassernutzungsgenehmigung für die Entnahme von Wasser von unterschiedlichen Quellen im Konzessionsgebiet Amelia für Bohrungen. Die lokalen Wasserquellen sind vollständig aufgezeichnet, sodass zusätzliche Quellen identifiziert wurden, die das Pumpen von Wasser über weite Strecken oder den Transport per Lkw zu den Bohrstellen erfordern. Das Forstministerium hat die Genehmigung zu Beginn dieses Jahres erteilt. Die Genehmigung wird die regelmäßige Entnahme von Wasser an fünf Abzweigungsstellen ermöglichen, was jedoch bestimmten Bedingungen unterliegt.