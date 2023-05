NAG ernennt Prof. Simon McIntosh-Smith als leitenden Wissenschaftler

Prof. McIntosh-Smith, ein angesehener HPC-Professor an der Universität Bristol, bringt eine Fülle von kommerziellen Erfahrungen und theoretischen Kenntnissen in den Bereichen Hochleistungsrechnen und wissenschaftliches Rechnen, Rechnerarchitekturen sowie Many-Core- und Multi-Core-Techniken mit.

„NAG hat schon immer von der Zusammenarbeit mit hochkarätigen Akademikern profitiert, und die Verstärkung durch Prof. McIntosh-Smith in unserem Team von Principal Scientists unterstreicht dieses Engagement", sagte Adrian Tate, CEO von NAG. „Seine einzigartigen Talente im HPC-Bereich werden unsere Fähigkeiten stärken und es uns ermöglichen, unsere HPC-Kunden besser zu bedienen und weitere Produktinnovationen zu fördern."

„Es ist mir eine große Ehre, diese wichtige beratende Funktion bei NAG zu übernehmen", sagte Prof. Simon McIntosh-Smith: „NAG ist seit den 1970er Jahren an den Grenzen der Computertechnik beteiligt und spielt weiterhin eine bedeutende Rolle in der internationalen HPC-Gemeinschaft. NAG hat spannende Ambitionen für die Zukunft und ich freue mich, zu ihrem Erfolg beitragen zu können."

Diese bahnbrechende Zusammenarbeit verspricht Innovation und gegenseitige Befruchtung zwischen akademischer Forschung und industrieller Anwendung zu erleichtern, indem die kollektiven Stärken beider Institutionen genutzt werden, um ein neues britisches Exzellenzzentrum für HPC zu schaffen.

Für weitere Informationen zu diesem Termin oder zur NAG wenden Sie sich bitte an pr@nag.com.

Informationen zu NAG

Die NAG bietet branchenführende numerische Software und technische Dienstleistungen für das Bank- und Finanzwesen, die Energiewirtschaft, das Ingenieurwesen und die Marktforschung sowie für akademische und staatliche Einrichtungen. NAG ist weltbekannt für die NAG Library – die rigoroseste und robusteste Sammlung numerischer Algorithmen auf dem Markt – und bietet außerdem Produkte für automatische Differenzierung, maschinelles Lernen und mathematische Optimierung sowie erstklassige technische Beratung in den Bereichen HPC und Cloud HPC, Code-Portierung und -Optimierung sowie in anderen Bereichen des numerischen Rechnens. NAG wurde vor mehr als 50 Jahren aus einem Projekt mehrerer Universitäten heraus gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oxford, Großbritannien, sowie Niederlassungen in Großbritannien, den USA, der EU und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf nag.com/aboutus.

