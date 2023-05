Rheinmetall - Kursrutsch aus Ichimoku-Wolke?

Am Vortag hieß es im Insight: "Zu beachten ist, dass die Aktien von Rheinmetall weiterhin über der Ichimoku-Wolke und dem 50er-EMA notieren und damit eher mittelfristig steigende Kurse andeuten. Aber solange der 10er-EMA nicht erobert werden kann, sollte sich weitere Schwäche ergeben und auch der 50er-EMA nach unten durchbrochen werden. Zudem konnten die Aktien von Rheinmetall in der starken Marktphase in der Vorwoche nicht mit dem steigenden Gesamtmarkt mitziehen und tendierte weiter seitwärts. Die Schwächesignale überwiegen derzeit, obwohl der Aufwärtstrend übergeordnet noch intakt ist." Das hat soweit gepasst. Der Einbruch erfolgte am heutigen Dienstag.

Die Short-Position hat ihr Kursziel erreicht.