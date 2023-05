Wirtschaft Eigentümer und Mieter sollen Anspruch auf Balkonkraftwerke bekommen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eigentümer und Mieter in Mehrfamilienhäusern sollen demnächst Anspruch darauf haben, eine Mini-Solaranlage am Balkon zu montieren. Das geht aus einem Gesetzentwurf der Bundesregierung hervor, über den die "Welt" (Mittwochausgabe) berichtet und der zurzeit zwischen den Ressorts abgestimmt wird.



Bisher gilt ein sogenanntes Balkonkraftwerk als bauliche Veränderung am Gebäude, und Vermieter oder Miteigentümer können eine Installation relativ einfach untersagen. Künftig soll ein Balkonkraftwerk im Wohnungseigentumsgesetz und im Mietrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch zu den "privilegierten Maßnahmen" gehören. Das hätte zur Folge, dass Mieter von ihrem Vermieter die Zustimmung zur Installation verlangen können.