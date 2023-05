HAMBURG (dpa-AFX) - Im Zollamt im Hamburger Hafen schnappt sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) aus einem Lastwagen ein Paket, das einen indischen Holzkohleofen enthalten soll, und lässt es in einer mobilen Röntgenanlage durchleuchten. Tatsächlich enthält der Karton einen sogenannten Tandoor und keinen Mikrowellenofen, wie der Beamte am Bildschirm im Zollfahrzeug bestätigt. 391 Millionen Warensendungen im Wert von 1,4 Billionen Euro hat der deutsche Zoll im vergangenen Jahr abgefertigt. Dabei entdeckten die Beamten 8,6 Millionen Warenfälschungen, wie die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, am Dienstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz ihrer Behörde erklärt. Allein in Hamburg seien 6,8 Millionen gefälschte Artikel aufgehalten worden.

Die Fälschungen hatten einen Wert von mehr als 434 Millionen Euro, knapp 78 Prozent der illegalen Lieferungen kamen nach Angaben des Zolls aus Asien. Darunter waren hochpreisige Luxusartikel wie gefälschte Armbanduhren, Designermode und Schmuck. Der Zoll zählte im vergangenen Jahr 346 000 gefälschte Kleidungsstücke. Im Jahr der Fußball-WM zogen die Beamten allein 65 000 nachgemachte Trikots aus dem Verkehr.